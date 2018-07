Mexique : Andrés Manuel Lopez Obrador est élu président

publié le 02/07/2018 à 04:30

Ce sont 89 millions d'électeurs Mexicains qui étaient appelés aux urnes ce dimanche 1er juillet. Après une longue et meurtrière campagne électorale marquée par pas moins de 145 assassinats politiques, dont deux le jour des élections, c'est le candidat de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador qui arrive en tête des suffrages avec son parti Morena.



Trois instituts de sondage placent l'ancien maire de Mexico en tête avec plus de 40% des voix, et le quotidien El Financiero le crédite de 49% des suffrages contre 27% pour le jeune conservateur Ricardo Anaya, et 18% pour Jose Antonio Meade, du parti au pouvoir (PRI), qui arrive en troisième position. Ricardo Anaya et Jose Antonio ont d'ores et déjà reconnu leur défaite et la victoire de Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos”, desea José. Antonio Meade a Andrés Manuel López Obrador. #VotaMexico pic.twitter.com/9baHfEbiPc — El Economista (@eleconomista) 2 juillet 2018

Un président de gauche pour la première fois

La victoire de Andrés Manuel Lopez Obrador s'est dessinée dès les premiers sondages en sortie des bureaux de vote. Ces élections marquent un tournant dans la vie politique du Mexique, avec un président de gauche pour la première fois de son histoire moderne.

"Nous allons réussir cette transformation sans violence, de manière pacifique" et "bannir du pays la corruption, le principal problème du Mexique", a promis celui qui a déjà échoué deux fois à l'élection, et qui s'est engagé à chasser "la mafia du pouvoir".



Outre le mandat présidentiel, les électeurs mexicains renouvellent en effet plus de 18.000 mandats, dont les sièges de 500 députés et 128 sénateurs, ainsi que de nombreux postes régionaux ou locaux.



Dans la lignée de l'élection de Lopez Obrador, Claudia Sheinbaum, elle aussi du parti Morena, est devenue la première femme élue au poste de gouverneur de la ville de Mexico. Cette scientifique de 56 ans a obtenu selon les sondages entre 47,5% et 55,5% des voix, loin devant les candidats des partis traditionnels.