La pêche électrique sera-t-elle généralisée en Europe ?

publié le 15/01/2018 à 06:16

Les pêcheurs français sont contre cette technique qui, selon eux, dévaste le fond des mers. Ils ont constaté les dégâts. Quand ils passent en mer du Nord, juste après leurs collègues hollandais, il n'y a plus rien.



Les Hollandais envoient dans l'eau des décharges avec des électrodes, qui assomment les poissons. Ils les capturent plus facilement dans leurs filets, et ils ramassent tout. Les écologistes évidemment sont vent debout, mais aussi certaines enseignes de distribution. Intermarché boycotte déjà les poissons hollandais.

Cette technique était limitée jusqu'à présent à 5% de la flotte dans chaque pays. Mais les Pays-Bas vont largement au-delà. Ils n'appliquent pas cette règle, qui risque d'être assouplie par le Parlement européen, mardi 16 janvier.

Les Pays-Bas se justifient. Pour eux, les économies de carburant sont énormes. Comme le poisson est paralysé et qu'il remonte tout seul dans le filet, il n'y a pas à gratter le fond de la mer. Cela demande beaucoup moins de gazole.

Des grands chefs contre la pêche électrique

Car cette pêche concerne surtout les espèces plates qui vivent dans le sable, les soles ou les limandes. Mais si les règles européennes changent, elle pourrait viser d'autres espèces qui nagent plus haut (les lottes, les cabillauds).



Parmi les opposants à la pêche électrique, on trouve aussi des grands chefs : 200 cuisiniers français et européens ont publié un manifeste. Ils s'engagent à ne plus cuisiner un seul poisson issu de cette méthode de pêche. Le problème est qu'il n'est pas écrit sur les étiquettes "poissons électrocuté". Si cette pêche est généralisée, il sera difficile de faire le tri.