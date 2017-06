Melania et Barron Trump s'installent enfin à la Maison Blanche

publié le 13/06/2017 à 06:29

C'est fait ! Quatre mois et demi après l'investiture de son mari, Melania Trump vient enfin de s'installer à la Maison Blanche. On pensait que ce serait plus tard dans la semaine. Mais dès dimanche 11 juin, la Première dame a posté sur Instagram une photo de la vue sur les jardins de la résidence et Washington. Avec ce message : "J'attends avec impatience les souvenirs que nous allons nous faire dans notre nouvelle maison". Elle venait de descendre de l'hélicoptère, avec son époux et leur fils Barron, 11 ans, qui traînait un peu des pieds et faisait la moue. C'est pour lui qu'elle fait ce choix inattendu de ne pas emménager tout de suite à Washington. Elle ne voulait pas interrompre son année scolaire, et donc était restée vivre dans les derniers étages luxueux de la Trump Tower à New York. Barron va faire sa rentrée à la fin de l'été dans une école religieuse assez chic du Maryland à 38.000 dollars l'année, mais son père est milliardaire donc il n'est pas à ça près.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #MovingDay

Le choix de la Première Dame de ne pas emménager à la Maison Blanche avait fait polémique, en raison du coût de la protection de l'épouse et du fils du président à la Trump Tower à Manhattan, estimé à 1 million de dollars par jour. Une somme payée en partie par le Secret Service, mais aussi par la ville de New York. La tour se trouve vraiment sur la portion de rue la plus chère de Manhattan, l'une des plus chères du monde. C'est un building de 58 étages, donc c'est assez complexe. Mais de toute façon, ce coût-là va demeurer. Que sa famille y vive ou pas, cela reste une cible.