ÉDITO - Le dernier championnat d'Europe de football, organisé en France l'été dernier, a généré 1,22 milliard de retombées économiques.

> Euro 2016 : "Voilà un train qui est arrivé en avance", se félicite Pascal Praud Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 11/01/2017 à 12:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Le rôle de la fée Carabosse ou celui de Cassandre, c'est-à-dire annoncer des catastrophes et prédire des horreurs, est un emploi sans risque", raille Pascal Praud. "Soit vous vous trompez, et tout le monde oublie (à part ce pauvre Paco Rabanne qui ne s'est jamais remis de l'absence de la fin du monde qui précipita la sienne) ; soit vous visez juste, et c'est le bingo (Bernadette Chirac avait imaginé Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002", poursuit-il.



"Tout cela pour vous dire que l'Euro 2016 a rapporté de l'argent, alors que les pleurnichards annonçaient des déficits, des investissements pour rien, des fans zones impossibles à sécuriser", constate le journaliste, qui rappelle que l'événement a attiré 535.000 touristes en France et a engendré 1,2 milliard d'euros de retombées économiques. "Il aurait coûté 200 millions d'euros à l'État. Faites la différence, c'est un succès", ajoute-t-il.



"Félicitations à Jacques Lambert, qui a présidé l'organisation ! Félicitations aussi à Michel Platini, l'Euro, était son bébé !", clame Pascal Praud. "On ne parle que des trains qui arrivent en retard. En voici un qui est arrivé en avance", conclut-il.