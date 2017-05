publié le 23/05/2017 à 08:09

Lundi 22 mai, aux alentours de 23h30 heure française, au moins 22 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessée quelques minutes après la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à la Manchester Arena. Une forte explosion a été entendue, et les autorités britanniques parlent d'un "possible attentat terroriste". Un communiqué de la police indique que l'explosion a eu lieu non pas dans la salle de concert mais dans le foyer situé juste à côté. Il s'agit d'un espace public qui relie la salle à la gare de Victoria, où passent trains et métros.



L'identité des victimes n'est pas encore connue, mais il devrait y avoir beaucoup de jeunes et d'adolescents, le public majoritaire de la jeune chanteuse. C'est pourquoi beaucoup de parents attendaient leurs enfants à la sortie de la salle de concert. C'est la cas de Gary Walker, qui attendait avec sa femme ses filles, à l'extérieur de la Manchester Arena.

"On a entendu la dernière chanson, et puis la foule a commencé à sortir, raconte-t-il. C'est là qu'il y a eu un grand flash, une grande explosion. J'ai ressenti une douleur à la jambe. Ma femme a également été touchée. Je l'ai allongée par terre". Son épouse a été blessée à l'estomac et aurait également une jambe cassée. "Cela s'est passé devant les guichets de la salle. Nous étions juste à côté, peut-être à trois mètres de l'explosion", ajoute-t-il.