Malte devient le 15ème pays européen à légaliser le mariage pour tous

et AFP

publié le 13/07/2017 à 15:58

Le Parlement de Malte a adopté mercredi 12 juillet à la quasi unanimité une loi ouvrant le mariage à tous les couples, trois ans après la création d'une union civile. Une décision historique à plusieurs titres, dans ce pays, le plus petit État de l'Union européenne. Malte devient ainsi le 15ème pays à adopter une telle loi en Europe, le 25ème dans le monde.



Jusqu'en 2011, le divorce n'était pas autorisé sur cette île de 430.000 habitants. L'avortement reste une pratique illégale. L'adoption de cette loi était une promesse du premier ministre travailliste, Joseph Muscat. Pendant les élections législatives de juin, qui l'ont reconduit à la tête de l'exécutif maltais, il s'était engagé à ce que cette loi soit la première adoptée sous son nouveau mandat.

"C'est un vote historique. Cela montre que notre démocratie et notre société ont atteint un certain degré de maturité et que nous pouvons tous dire que nous sommes égaux", a salué Joseph Muscat après l'adoption du texte par le Parlement. Le Parti nationaliste, principale force d'opposition de l'île, avait également pris parti en faveur de cette toi. Un seul de ses membres avait refusé de voter pour, déclarant que sa conscience ne lui permettait pas.

"Nous avons fait l'histoire"

Pourtant, cette formation politique s'était abstenue il y a trois ans, lors de l'adoption de l'union civile, au motif que cela ouvrait l'adoption à tous les couples. Une contre-vérité puisque cela ouvrait simplement l'adoption aux personnes célibataires.



Depuis 2014, 141 couples ont conclu une union civile à Malte et 22 autres ont fait enregistrer un mariage conclu antérieurement à l'étranger. Mercredi 13 juillet, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies à La Valette dans une ambiance festive devant le palais du premier ministre. "Nous avons fait l'histoire", était le slogan de ces personnes, arborant pour beaucoup le drapeau arc-en-ciel. La veille du vote, des conservateurs s'étaient réunis pour une manifestation silencieuse devant le Parlement.