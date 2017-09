publié le 06/09/2017 à 08:50

Manuel Rabaté, le directeur du Louvre Abu Dhabi, se trouve actuellement dans la ville en compagnie de notre ministre de la Culture Françoise Nyssen et du Président de l'Autorité du la culture et du tourisme d’Abu Dhabi, son excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak. Ils sont réunis pour annoncer la date d'ouverture du musée : le 11 novembre 2017, qui devient désormais une date historique pour les Émirats arabe unis. "On voulait ouvrir en profitant de la meilleure saison à Abu Dhabi et on va avoir des danses, des concerts, des projections (...) pour célébrer la naissance de ce premier musée universel du Moyen-Orient", confie Manuel Rabaté à RTL.



Cela fait exactement 10 ans, que Paris et Abu Dhabi ont signé un accord pour 30 ans portant sur la conception et la mise en oeuvre du Louvre aux Emirats arabes unis. C’est désormais chose faite et comme cette ouverture revêt un caractère hautement politique, le Président de la république, Emmanuel Macron, se rendra en personne, le 11 novembre, à Abu Dhabi pour inaugurer ce sublime bâtiment de 86.000 m2 signé Jean Nouvel. Le musée du Louvre Abu Dhabi est situé sur l'île de Saadiyat, qui veut dire "La félicité". Un sentiment qui va bien avec la date symbolique du 11 novembre qui unira donc les deux pays dans un projet culturel commun.

Près de 700 œuvres, allant de l’antiquité à nos jours, seront exposées dans 55 galeries du Louvre d'Abu Dhabi, qui semblent flotter sur l'eau, a précisé Manuel Rabaté à RTL. Les travaux sont complètement terminés, notamment les tests pour équilibrer la climatisation, dans un pays où la température extérieure peut dépasser les 45 degrés entre mai et octobre, c'est essentiel. Mais l'accrochage des tableaux commencera dans une semaine.