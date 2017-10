Londres : la nouvelle "T-Charge" taxe les véhicules les plus polluants

publié le 23/10/2017 à 15:04

La lutte contre la pollution s'intensifie à Londres (Royaume-Uni). Les conducteurs de voitures les plus polluantes doivent depuis ce lundi 23 octobre s'acquitter d'une nouvelle taxe de 10 livres (11,20 euros) par jour pour rouler dans le centre d'une des villes les plus polluées d'Europe.



Cette taxe s'ajoute à la "congestion charge" (péage urbain) de 11,5 livres (12,90 euros), que payent depuis 2003 les automobiles circulant dans le cœur de Londres de 7h à 18h du lundi au vendredi, une mesure prise pour lutter contre les embouteillages. Au total, les conducteurs de voitures mises en circulation avant 2006 ou de véhicules diesel les plus polluants devront donc débourser 21,5 livres (24,10 euros) chaque jour s'ils veulent rouler dans le centre de Londres.

Baptisée "toxic charge" ou "T-Charge", la nouvelle taxe, annoncée par le maire de Londres Sadiq Khan en février, fait partie des mesures destinées à réduire la pollution, parmi lesquelles figurent le retrait progressif des bus et taxis roulant au diesel.

La pollution de l'air tue 40.000 personnes par an au Royaume-Uni

"Aujourd'hui marque une étape importante (...) pour encourager les automobilistes à abandonner les véhicules polluants et nocifs", a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan. "Il est temps de se battre pour éliminer l'air toxique que nous sommes obligés de respirer", a ajouté le maire, appelant le gouvernement à prendre sa part, en offrant un fonds pour la mise à la casse de véhicules diesel et en mettant en place une loi sur l'assainissement de l'air.



Le Royaume-Uni figure parmi les cinq pays mis en garde en février par la Commission européenne pour la qualité de leur air, avec la France et l'Allemagne. Selon les chiffres officiels, la pollution tue plus de 40.000 personnes par an dans le pays et provoque une épidémie de maladie respiratoires, en particulier chez les jeunes enfants.

The new T-Charge to help clean up our toxic air starts Monday, targeting older, more polluting vehicles. #CleanAir https://t.co/0yHh24g1jZ — Mayor of London (@MayorofLondon) 22 octobre 2017