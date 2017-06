Les États-Unis confrontés à un marché noir de l'avocat

publié le 23/06/2017 à 06:49

Aux États-Unis, c'est la ruée vers l'or vert ! Non pas le vert du dollar, mais celui de l'avocat. Il y a quelques jours en Californie, au cœur des immenses zones maraîchères, trois ouvriers agricoles ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné des caisses d'avocats pour une valeur de 300.000 dollars. Ils les revendaient au noir. Car il y a désormais un marché noir de l'avocat outre-Atlantique. Le marché explose, et les prix aussi. Un avocat est vendu en moyenne 1,30 dollar (1,15 euro). Le prix a augmenté d'un quart en un an. Dans le supermarchés des grandes villes, c'est même plutôt 2,50 dollars la pièce. Selon certains spécialistes de marchés agricoles, il est possible que le prix en gros des avocats double d'ici un an.



Cela va devenir un produit de luxe. Un fruit à la mode. Même s'il assez gras, l'avocat l'est moins que beaucoup de choses que mangent les Américains. C'est vu ici comme un produit sain. Par exemple, devant les matchs de foot ou de base-ball, plutôt que de manger du poulet frit ou des pizzas, beaucoup de gens font désormais la guacamole. Les Américains d'origine mexicaine ont converti tout le pays. Beaucoup de restaurants proposent désormais des toasts à l'avocat (avec un filet de citron, c'est très bon). On trouve même en vente des smoothies (des boissons mixées) avocat-chocolat.

Le trumpisme soluble dans le guacamole ?

Au total, la consommation a été multipliée par cinq en un peu plus de quinze ans. Ce qui pose désormais un problème géopolitique. Les États-Unis produisent des avocats. Mais les récoltes ont beaucoup souffert, les volumes ont presque été divisés par deux, à cause de plusieurs années de sécheresse en Californie. L'avocat a besoin de beaucoup d'eau, cela a lancé un débat environnemental ici.

Pour assouvir leur envie d’avocat, les États-Unis dépendent de leur voisin mexicain, le premier producteur mondial. Sauf que Donald Trump a pris le Mexique pour cible. Il a encore tweeté ces dernières heures à ce sujet. Il avait traité les Mexicains de "violeurs" et de "voleurs". Il veut construire un mur à la frontière. Il a promis aux Américains que les Mexicains paieront le mur, qui va coûter quelques dizaines de milliards de dollars.



Mais les Mexicains ne veulent pas payer. Trump envisage de mettre en place une taxe à l’importation de 20%. Ce qui va encore augmenter encore le prix de l'avocat. L'avenir dira si le trumpisme est soluble dans le guacamole.