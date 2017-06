États-Unis : il y a 50 ans, la Cour suprême autorisait les mariages interraciaux

publié le 16/06/2017 à 06:44

On les appelait les "Loving" ("les aimant", ceux qui aiment). Mildred est noire. Richard est blanc. Ils vivaient en Virginie, un État du sud des États-Unis, encore marqué au début des années 60 par les stigmates de l'esclavage, aboli un siècle plus tôt, c'est-à-dire la ségrégation. Mildred et Richard s'aimaient. Mais selon la loi en vigueur dans cet État, cet amour était interdit. Ils ne pouvaient pas se marier, c'était illégal. Ils ne pouvaient même pas avoir de relations intimes. En 1958, Mildred était amoureuse de Richard. Elle n'avait que 18 ans. Elle est tombée enceinte. Il fallait se marier rapidement. Ils sont allés tout près, dans la ville de Washington, où c'était autorisé, comme dans les États du nord du pays. Ils sont retournés vivre en Virginie. Mais quelqu'un les a dénoncés. Quelques semaines après leur mariage, la police a débarqué un matin en espérant les surprendre au lit.



C'est ce qui s'est passé. Mildred a tenté de dire qu'ils étaient mariés tout à fait légalement. Les officiers leur ont répondu que ce mariage n'était pas reconnu dans l'État, car cela menaçait "la paix et la dignité". Ils ont donc été jugés, ont plaidé coupable, condamnés à un an de prison s'ils ne quittaient pas la Virginie pour au moins 25 ans. Ils ont donc déménagé à Washington.

C'est l'époque de Martin Luther King. C'est l'époque des Kennedy : John à la Maison Blanche, Bobby au ministère de la Justice. C'est l'époque du combat pour les droits civiques. Les "Loving" se sont donc battus. Cela les a conduits jusqu'à la cour Suprême, ce jour de juin 1967. La Cour a décidé de casser les lois qui interdisaient les mariages mixtes, des lois jugées inconstitutionnelles.