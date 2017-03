Un Français enlevé en République démocratique du Congo

publié le 02/03/2017 à 14:30

Un Français a été enlevé en République démocratique du Congo. Au total, c'est un groupe de cinq personnes qui a été kidnappé parmi lesquelles trois Congolais et un Tanzanien en plus du ressortissant français, a indiqué ce jeudi 2 mars le ministère français des Affaires étrangères.



Plus tôt dans la journée, le groupe canadien Banro a annoncé que cinq salariés avaient été enlevés dans un site minier de l'est du pays. "Nous confirmons la présence d'un ressortissant français parmi les personnes enlevées le 1er mars (...) Nous n'avons à ce stade aucune information concernant les auteurs de l'enlèvement", a déclaré un porte-parole du ministère français dans un communiqué. Avant de préciser : "Nous sommes mobilisés, en lien avec les autorités congolaises pour faire toute la lumière sur ces faits et parvenir à la libération de notre compatriote."

Selon Skynews, l'attaque aurait eu lieu sur le site de Namoya, l'une des quatre mines exploitées par Banro dans ce pays. Toujours selon le média anglophone, le porte-parole de la société Crispin Mutwedu a déclaré que des membres d'une milice locale seraient derrière le raid mercredi matin.

