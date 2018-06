publié le 20/06/2018 à 08:19

Une ministre prise à partie dans un restaurant. cela s'est passé cette nuit aux États-Unis. Plusieurs dizaines de militants socialistes ont interpellé Kirstjen Nielsen la ministre de la Sécurité intérieure qui dînait dans un restaurant mexicain. Elle qui quelques heures plus tôt défendait la politique migratoire de Donald Trump. "Honte à vous !", ont crié les manifestants. La scène postée sur les réseaux sociaux en dit long sur cette colère qui gronde dans le pays.



Les tensions devraient encore monter d'un cran aujourd'hui. On a appris cette nuit que des bébés avaient également été séparés de leurs parents et placés dans des camps. C'est ce qu'a révélé la très sérieuse agence de presse AP.

Un peu plus tôt, Donald Trump avait une nouvelle fois justifié sa politique de tolérance zéro aux frontières. "Séparer les enfants de leurs parents, c'est la seule option possible pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine", estime-t-il.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le mystère demeure ce matin dans la Drôme après la découverte des corps sans vie de deux retraités, dans une maison isolée de Saint-Marcel-lès-Sauzet. Le procureur de la République de Valence n'écarte aucune piste.



Justice - Salah Abdeslam a été extrait de sa cellule de Fleury-Mérogis après une crise d'appendicite. Il est hospitalisé sous haute surveillance à Corbeil-Essonnes.



Transports - Fin de l'unité syndicale à la SNCF. Seules la CGT et SUD RAIL ont décidé de poursuivre la grève en juillet. L'UNSA s'y refuse, quant à la CFDT, elle attend de voir.