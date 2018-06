et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/06/2018 à 19:50

Découverte macabre à Saint-Marcel-lès-Sauzet (Drôme) ce mardi 19 juin. Une femme de 84 ans et un homme de 68 ans ont été retrouvés morts dans une maison en dehors de la commune.



C'est la femme de ménage de l'octogénaire qui aurait découvert les corps dans la matinée. Jeanne, la propriétaire de la maison, auraient reçu des coups violents au visage, coups de poing et arme blanche. L'homme quant à lui gisait dans le jardin et aurait été tué par balle. Les deux corps étaient recouverts d'un linge. Les deux individus n'étaient pas en couple. Selon nos informations, la piste de la dispute qui aurait mal tournée est exclue.

La piste criminelle ne fait aucun doute. Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble, qui est compétente en Isère, Ardèche et dans la Drôme.

Les hommes de la scientifique de la gendarmerie ont passé la journée dans la maison à la recherches d'indice, de traces ADN, d'empreintes ou d'armes utilisées. Un représentant du parquet de Valence s'est également rendu sur place.