Frappe en Syrie : la déclaration de Donald Trump

publié le 07/04/2017 à 05:26

Donald Trump a finalement décidé de passer à l'offensive après avoir vivement critiqué ces derniers jours l'attitude de Bachar al-Assad, jugé responsable de l'attaque chimique ayant fait plusieurs dizaines de victimes, dont de nombreux enfants, le mardi 4 avril dans une zone rebelle du nord-ouest de la Syrie. Peu de temps après l'attaque, jeudi 6 avril le président américain a prononcé une courte allocution :



"Mes chers compatriotes. Mardi, le dictateur syrien Bachar al-Assad a lancé une horrible attaque chimique contre des civils innocents. Utilisant un agent neurotoxique mortel, Assad a pris la vie d'hommes, de femmes et d'enfants sans défense. Nombre d'entre eux sont morts dans d'horribles souffrances. Des bébés ont également été assassinés lors de cette attaque barbare. Aucun enfant de Dieu ne devrait connaître une telle horreur.

Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur la base aérienne syrienne d'où a été lancée cette attaque. Il est dans l'intérêt vital de la sécurité des États-Unis d'empêcher l'usage et la prolifération d'armes chimiques mortelles. Il ne fait aucun doute que la Syrie a utilisé des armes interdites, violant ainsi toutes les conventions et ignorant les exigences du Conseil de sécurité de l'ONU.



Des années de tentatives pour inciter Bachar al-Assad à changer de comportement ont échoué de manière flagrante. Conséquence, la crise des réfugiés ne cesse de s'aggraver, déstabilisant la région et menaçant les États-Unis et leurs alliés.



Ce soir, j'appelle toutes les Nations civilisées à se joindre à nous pour mettre fin au massacre et au bain de sang en Syrie, et pour annihiler le terrorisme sous toutes ses formes. Nous en appelons à la sagesse de Dieu alors que nous sommes confrontés aux défis d'un monde en péril. Nos prières vont aux blessés et aux âmes de ceux qui ont péri. Nous espérons que tant que l'Amérique se dressera en défense de la justice, la paix et l'harmonie finiront par prévaloir."



Le Pentagone a annoncé que la Russie avait été prévenue du lancement de cette frappe avant qu'elle soit lancée. La télévision d'État syrienne a qualifié cette opération d'"agression" tandis qu'une source militaire syrienne faisait état de "pertes", sans préciser de quelle nature elles étaient.