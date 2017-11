publié le 20/11/2017 à 18:53

L'équipage du sous-marin argentin San Juan n'a pas donné signe de vie depuis quatre jours. Le bâtiment dans lequel se trouvent 44 marins a signalé une avarie mercredi 15 novembre lors de sa dernière communication alors qu'il se trouvait dans l'Atlantique.



Le San Juan "est remonté à la surface et il a communiqué une avarie, le commandement lui a alors dit de changer de cap et de faire route vers Mar del Plata", a révélé le chef de la base navale de Mar del Plata Gabriel Galeazzi lors d'une conférence de presse.

Ce dernier a mentionné à la presse "un problème de batteries, un court-circuit". Cette information avait été passée sous silence jusqu'ici, la marine se bornant à parler d'une rupture de la communication avec le submersible. Autre coup dur pour les familles : les sept appels reçus par des bases navales argentines considérés par les autorités comme des appels de détresse venant du San Juan, n'étaient pas le premier signe de vie tant espéré.

À écouter également dans ce journal :

- Allemagne : l'Europe est suspendue au sort d'Angela Merkel après l'échec de la chancelière à former une coalition, lundi 20 novembre. "La France n'est pas intérêt à ce que la situation se crispe. Il faut que l'Allemagne reste stable et forte", a réagi Emmanuel Macron ce lundi. De son côté, Angela Merkel s'est dit prête à être candidate en cas d'élection anticipée.



- Justice : Jacqueline Jacob, soupçonnée d'être le corbeau dans l'affaire Grégory, a été autorisée lundi 20 novembre à rentrer chez elle. Son mari Marcel reste quant à lui soumis à l'éloignement.



- Nadine Grelet-Certenais, sénatrice socialiste de la Sarthe, estime que le cinéma est une "publicité détournée pour la consommation du tabac". Un discours largement approuvé par Agnès Buzyn, qui assure ne "pas comprendre l'importance de la cigarette dans le cinéma français".



- Martine Aubry a étrillé une nouvelle fois Emmanuel Macron. La maire de Lille rend responsable le président de l'échec de sa ville à accueillir l'Agence européenne du médicament. C'est Amsterdam qui a été choisi. La membre du gouvernement a annoncé qu'elle allait prendre des mesures dans le cadre du second plan national de réduction du tabagisme.



- Une chute en trampoline a conduit Thomas, 21 ans, au CHU de Grenoble où une succession de mauvaises décisions ont conduit à son amputation de la jambe droite. L'étudiant de 21 ans en BTS tourisme déposera plainte dans la semaine auprès du parquet de Grenoble (Isère) pour établir les responsabilités de chacun.