publié le 20/11/2017 à 12:58

Et si les cigarettes fumées par Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura ou plus récemment Jean Dujardin, Audrey Tautou ou Marion Cotillard étaient dorénavant interdites dans les films ? Véritable accessoire de cinéma, le tabac pourrait prochainement disparaître des grands écrans.



Nadine Grelet-Certenais, sénatrice socialiste de la Sarthe, estime en effet que le cinéma est une "publicité détournée pour la consommation du tabac". De ce fait, elle a souhaité interpeller Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur cette question. "La Ligue contre le cancer démontre dans une étude que 70 % des nouveaux films français mettent à l’image au moins une fois une personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l’usage, si ce n’est à le promouvoir, auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment", a-t-elle déploré selon des propos rapportés par Public Sénat.

Je ne comprends pas l’importance de la cigarette dans le cinéma français Agnès Buzyn Partager la citation





Un discours largement approuvé par Agnès Buzyn, qui assure ne "pas comprendre l'importance de la cigarette dans le cinéma français". La membre du gouvernement a annoncé qu'elle allait prendre des mesures dans le cadre du second plan national de réduction du tabagisme. "Je veux qu’on ait une action ferme là-dessus (...) J’en ai parlé au conseil des ministres à Françoise Nyssen (ministre de la Culture, ndlr) pour l’alerter. Il y aura des mesures en ce sens", a-t-elle lancé affirmant qu'il fallait "dénormaliser l’image du tabac dans la société".



Un débat qui pourrait cependant en ouvrir de nombreux autres alors que la cigarette est parfois indissociable de certains personnages. Comment les biopics de Coco Chanel, Serge Gainsbourg ou encore Yves Saint-Laurent auraient-ils pu être retranscrits à l'écran sans l'omniprésence du tabac ?