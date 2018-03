publié le 26/11/2016 à 13:23

Cuba est en deuil après l’annonce de la mort de Fidel Castro. Vendredi, tard dans la soirée, son frère Raul Castro prend la parole à la télévision publique pour annoncer la nouvelle. Le "Lider Maximo" sera incinéré ce samedi, selon ses vœux et ses funérailles auront lieu dimanche prochain, le 4 décembre, à Santiago de Cuba. Le régime a décrété neuf jours de deuil national, toutes les activités et les spectacles publics seront annulés pendant cette période.

Pour les 11 millions de Cubains, la disparition du "Lider Maximo" est un évènement considérable, même s'ils s'y préparaient. À quelques centaines de kilomètres de La Havane, en Floride, l'annonce de la mort de Fidel Castro a été accueillie dans la liesse. Les Cubains de Miami ont sorti le champagne, les casseroles et les tambours, et ont défilé aux cris de "Cuba libre". Indépendamment de ses idées politiques, Fidel Castro, à l'échelle de l'Histoire, est l'équivalent d'un de Gaulle, de Churchill ou d'un Roosevelt. Ses convictions révolutionnaires l'auront poussé à tenir son île d'une main de fer, à braver la super puissance américaine, aidé par l'Union soviétique.

- Les réactions à la mort de Fidel Castro se sont multipliées dans la matinée. François Hollande a rendu hommage à "une figure du XXe siècle", tandis que le président russe Vladimir Poutine a salué "cet homme d'État émérite (…) considéré comme le symbole d'une époque de l'Histoire moderne du monde".

- Claude Bartolone, le président de l’Assemblée nationale, a demandé à François Hollande et Manuel Valls de se présenter à la primaire de la gauche, organisée les 22 et 29 janvier. Le chef de l’État doit se prononcer avant le 15 décembre sur son intention.

- Bernard Cazeneuve, le ministre de l’Intérieur, s’est rendu à Strasbourg ce samedi pour l’inauguration du traditionnel marché de Noël. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans le contexte pesant de la menace terroriste.



- Le photographe britannique David Hamilton a été retrouvé mort vendredi à son domicile parisien du VIème arrondissement. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs.

- En rugby, le XV de France rêve d’un exploit face aux All Blacks ce samedi au Stade de France. Pour leur dernier test-match de novembre, les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre.