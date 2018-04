La Suisse a affiché plus de 9 milliards d'excédents budgétaires en 2017

publié le 17/04/2018 à 09:19

La Suisse annonce un excédent budgétaire tout à fait considérable : plus de 7 milliards d'euros pour 2017. C'est un montant supérieur d'un tiers à celui de l'année précédente. Et un chiffre qui s'ajoute à une longue série d'excédents. Car le budget fédéral de la Confédération helvétique n'a pas connu de déficit depuis le début des années 2000.



Comment une telle santé budgétaire s'explique-t-elle ? D'abord par la santé économique de ce pays si prospère, l'un des plus industrialisés des pays développés, avec la machine-outil, la pharmacie, l'horlogerie, et bien sûr aussi les services comme le tourisme.

Depuis 2000, le PIB Suisse a progressé de 42%, contre 30% pour la France. Le pays s'apprête à franchir une barre en matière de chômage - mais à la baisse -, et c'est celle de 3%. Les recettes fiscales ont donc bien progressé, tout comme les bénéfices des entreprises publiques (dont l'État est actionnaire) qui ont doublé d'une année sur l'autre et abondé le budget fédéral.

L'autre cause de cette performance, c'est un système de gestion publique très particulier, qui a fait merveille. C'est ce que les Suisses appellent le "frein à l'endettement", c'est une règle qui a été introduite dans la Constitution en 2003. Elle prévoit (restez assis !) que dès que la conjoncture est bonne, les dépenses doivent être inférieures aux recettes, de façon à faire des économies.