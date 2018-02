La Pologne accusée par l'Europe de dévaster la forêt de Bialowieza

publié le 21/02/2018 à 06:03

La forêt de Bialowieza s'est formée il y a 10.000 ans et se trouve au cœur d'un conflit entre l'État polonais et les défenseurs de l'environnement depuis près de deux ans.



Inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco, elle abrite une biodiversité unique en Europe, dont la plus grande population de bisons. Or en 2016, alors que cette forêt n'avait jamais été exploitée pour son bois, le ministre de l'Environnement polonais ordonnait l'abattage massif d'épicéas. Depuis les bûcherons ont envahi les lieux, et 200.000 arbres ont été abattus en 2017, dont certains centenaires.

Pour justifier sa décision, le gouvernement polonais prétextait la présence d'un insecte xylophage, donc mangeur de bois qu'il espérait ainsi anéantir. Des propos qui ont fait bondir experts et écologistes, qui expliquaient que la nature saurait lutter seule contre cet insecte. Ils accusaient alors le pouvoir polonais de vouloir développer l'exploitation forestière à grande échelle.

Déjà trop tard ?

L'affaire a été portée en justice et en novembre dernier, en référé la Pologne a été menacée d'astreintes journalières de 100.000 euros si elle ne cessait pas immédiatement les abattages. Varsovie s'est alors en partie exécutée, allégeant les coupes, mais ne les stoppant pas.





La Cour européenne de justice doit se prononcer dans quelques semaines sur le fond. Les ONG espèrent la fin définitive de l'exploitation de la forêt. Certains estiment cependant que c'est déjà trop tard et que la forêt de Bialowieza est dévastée.