La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique

publié le 29/05/2017 à 04:24

Pyongyang a encore frappé. La Corée du Nord a une fois de plus, procédé à un tir de missile balistique, a rapporté ce lundi 29 mai l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le missile non identifié a été tiré d'un lieu situé non loin de la ville côtière nord-coréenne de Wonsam.



Les États-Unis ont de leur côté confirmé que la Corée du Nord avait bien procédé à un nouveau tir de missile balistique. Selon le Commandement américain du Pacifique, le missile de courte portée à été suivi durant six minutes sur les radars jusqu'à ce qu'il tombe en mer du Japon et ne représente plus aucun danger pour l'Amérique du Nord.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a aussitôt condamné ce nouveau tir et souhaité une "réaction concrète" avec les États-Unis. "Nous ne tolérerons jamais que la Corée du Nord continue ses provocations et ignore les avertissements répétés de la communauté internationale", a-t-il déclaré.

Des "menaces grave"

L'année dernière, Pyongyang avait mené deux tests nucléaires et accéléré son programme de tirs de missiles malgré les sanctions économiques importantes imposées par les Nations unies. Samedi 27 mai, lors de la réunion du G7, les dirigeants ont qualifié les tests nucléaires et de missiles nord-coréens de "menaces grave" et se sont dit prêts à prendre des mesures, une démarche saluée par le Japon.