La Corée du Nord est-elle liée à la cyberattaque mondiale ?

publié le 16/05/2017 à 05:53

Le pouvoir de nuisance de la Corée du Nord semble plus élevé que jamais. Après le lancement réussi d'un missile nouvelle génération, le régime dirigé par Kim Jong-un pourrait être à l'origine de la cyberattaque géante qui suscite une vague d'inquiétude mondiale. C'est du moins ce qu’estiment des chercheurs en sécurité informatiques, qui ont découvert lundi 15 mai un lien potentiel entre la péninsule et le logiciel qui frappe depuis vendredi 12 mai des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations à travers le monde.



Neel Nehta, informaticien chez Google, a mis en ligne des codes informatiques faisant état de certaines similarités entre le virus "Wannacry", qui a touché 150 pays, et une autre série de piratages attribués à la Corée du Nord. D'autres experts ont rapidement argué que ces indices, même s'ils ne sont pas complètement concluants, prouvent que le régime aurait pu fomenter cette attaque informatique sans précédent. "Pour le moment davantage de recherches sont nécessaires dans les versions plus anciennes de Wannacry", a tempéré la société de sécurité informatique Kaspersky.

"L'échelle des opérations de Lazarus est choquante" Chercheur Partager la citation





Selon la firme Kaspersky, les similarités dans les codes de ce logiciel qui verrouille les fichiers des utilisateurs et les forces à payer une rançon de 300 dollars en monnaie virtuelle pointent vers un groupe de pirates informatiques baptisés Lazarus. Ces hackers, qui ont attaqué en 2014 les studio Sony Pictures, sont également suspectés de s'en être pris à la Banque centrale du Bangladesh ainsi qu'à d'autres acteurs du système financier international.

"L'échelle des opérations de Lazarus est choquante", poursuivent les chercheurs de Kaspersky. "Ce groupe a été très actif depuis 2011. Lazarus est une usine à virus qui produit de nouveaux échantillons par une multitude de fournisseurs indépendants". Intezer Labs, entreprise de sécurité informatique israélienne, semble d'accord sur l'implication de la Corée du Nord. Son directeur exécutif Itai Tevet a écrit sur Twitter : "@IntezerLabs confirme l'attribution de #WannaCry à la Corée du Nord, pas seulement en raison de la fonction de Lazarus. Plus d'informations à venir".