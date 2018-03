publié le 27/09/2017 à 16:26

Pendant plus d'une heure et demie, mardi 26 septembre, Emmanuel Macron s'est affairé à impulser une nouvelle politique pour l'Europe. Sécurité, éducation, écologie... Les annonces du président français ont suscité un vif enthousiasme dans les travées de l'auditorium de la Sorbonne. Mais sur les plateaux de télévision, qui récoltaient les réactions de la classe politique à chaud, l'ambiance était toute autre.



Invité de 24h Pujadas, l'info en questions sur LCI, Laurent Wauquiez a accueilli ce discours avec froideur. Et il n'est pas le seul. Selon le candidat à la présidence des Républicains, Angela Merkel n'a pas masqué son scepticisme. "Ce qui me frappe, moi, c'est la fin de non-recevoir quasi-immédiate, certes polie, mais extrêmement ferme d'Angela Merkel", a-t-il cinglé, avant de citer directement la chancelière fraîchement élue : "Mon jeune ami, avant de faire un discours, on commence par travailler".

Wauquiez persiste et signe

Dont acte, l'émission suit son cours. Mais juste avant la conclusion, l'ancien présentateur du 20 Heures revient sur la séquence. Il s'étonne en effet, après consultation des dépêches de l'Agence France-Presse, de n'avoir trouvé aucune réaction de la chancelière au sujet du fameux discours de la Sorbonne. Loin de se laisser démonter, Laurent Wauquiez rétorque : "Ah si, si, je vous le confirme, il est d'ailleurs repris y compris par vos confrères du Figaro, qui ont repris les propos d'Angela Merkel, vous verrez".

Mais à nouveau, les journalistes de LCI ne trouvent aucune trace d'une quelconque réaction d'Angela Merkel rapportée dans les pages du quotidien. Et pour cause, elle n'existe pas. Mercredi 27 septembre, la démocrate-chrétienne n'a toujours pas commenté la harangue de son homologue français. "Je ne pense pas qu’il y aura une réponse immédiate de la chancellerie", explique d'ailleurs un haut fonctionnaire allemand dans les colonnes du Monde.

Arrangements avec la réalité

Affairée à constituer une coalition de gouvernement depuis son élection dimanche 24 septembre, la chancelière ne préfère pas prendre le risque de se livrer à un commentaire. En effet, parmi les partenaires pressentis, certains ont une vision sur l'Europe qui se trouve aux antipodes de la position d'ouverture défendue par Angela Merkel.



Ce n'est pas la première fois que Laurent Wauquiez s'arrange avec la réalité. En 2008, alors qu'il est maire du Puy-en-Velay, le Républicain assure son blog avoir de "la chance d'être né en Haute-Loire", comme le rapporte un reportage diffusé sur BFMTV. Or, Laurent Wauquiez est né à Lyon, dans le Rhône. "Une erreur tout de suite corrigée", plaide-t-il. Une bévue qui, assure-t-il en riant, incomberait à ses équipes.