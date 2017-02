"Justin Trudeau a pris la taille XXL", selon Nicolas Domenach

publié le 20/02/2017 à 09:19

"Comme nous sommes obsédés par nous-mêmes au point jouer les derviches tourneurs autour de notre nombril, nous n'avons même pas remarqué que Justin Trudeau avait pris la taille XXL, super grand patron", lance Nicolas Domenach. "Fiston Justin, qu’on prenait jusqu'ici pour un charmant bambin, est un ancien boxeur. Certes catégorie poids plume, mais il a récemment livré et gagné plusieurs combats physiques, politiques et diplomatiques qui l’ont bien placé dans la catégorie des lourds", note le journaliste.



Il fait ainsi référence à l'affrontement "très physique" avec Donald Trump. "Justin Trudeau, qui a boxé autrefois et en a gardé une poigne de fer, a commencé par poser une main autoritaire sur l’épaule de Trump, puis il lui a serré la dextre fermement, montrant qu’il pouvait être lui aussi un singe dominant", décrypte Nicolas Domenach. "Mieux encore, le benjamin Trudeau a mis dans sa poche la fille Trump, Ivanka la bombe blonde", s'amuse-t-il.

"Une love story impossible, car le Premier ministre canadien a réussi à incarner l'anti-modèle Trump", note le journaliste, car "il défend l’ouverture, le respect de l’autre, des réfugiés et des femmes, l’environnement, le multiculturalisme et même la légalisation des drogues récréatives". À ses yeux, Trudeau c'est "la mondialisation heureuse qui enchante", alors que Trump c’est "le protectionnisme qui angoisse".