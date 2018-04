et AFP

publié le 08/04/2018 à 15:50

En cette journée du 8 avril, consacrée aux Roms, le pape François a tenu à faire passer un message de paix et de tolérance. "J'espère que la journée (internationale, ndlr) favorise la culture de la rencontre, avec la bonne volonté de se connaître et de se respecter réciproquement", a-t-il déclaré, après la messe qu'il a célébrée dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre, à Rome.



"C'est cela le chemin qui conduit à une véritable intégration", a-t-il ajouté devant des milliers de fidèles. Ce discours positif, d'ouverture, est loin d'être partagé dans les rangs de l'extrême-droite italienne, la Ligue, dirigée par Matteo Salvini, 45 ans. Celui-ci s'est aussi exprimé sur le sujet, avec des propos aux antipodes.

Le leader de la coalition de droite arrivée en tête des législatives du 4 mars en Italie avec 37% des voix a d'abord écrit sur Twitter : "Aujourd'hui, c'est la journée internationale des Roms, Sinté (tziganes) et Caminanti (nomades originaires de Sicile)", avant d'ajouter : "Si beaucoup d'entre eux travaillaient plus et volaient moins, si beaucoup d'entre eux envoyaient leurs enfants à l'école au lieu de leur apprendre à voler, ce serait vraiment une fête".

Oggi è la Giornata internazionale di Rom, Sinti e Caminanti.

Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno, se molti di loro mandassero i figli a scuola invece di educarli al furto, sarebbe davvero una festa..... — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 8 avril 2018