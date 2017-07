publié le 17/07/2017 à 10:50

Donald Trump n'a jamais fait l'unanimité dans son pays. Mais la situation empire. Avec les affaires russes notamment, les sondages n'ont jamais été aussi mauvais. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage réalisé pour ABC News et le Washington Post, dévoilé le 16 juillet 2017.



D'après l'institut, le président américain tombe à 36% d'opinions favorables, contre 42% en avril dernier. Le chef d'État a donc perdu 6 points en trois mois. C'est un record. Comme le note ABC News, le dernier président à avoir atteint ce niveau en un temps comparable est Gerald Ford, en 1975. Il était descendu à 39%. En témoigne le graphique publié sur le site du média américain, sur lequel la courbe montre bien la satisfaction du peuple américain en fonction des différents présidents. Trump est le pire d'entre eux.

Aussi impopulaire que Bush, en deuxième mandat

Un total de 48% des sondés ont dit "désapprouver fortement" le président Trump, un taux jamais atteint par ses prédécesseurs démocrates Bill Clinton (1993-2001) et Barack Obama (2009-2017). Seul le républicain George W. Bush (2001-2009) avait été aussi impopulaire, mais lors de son second mandat, relève le quotidien américain.

Il faut dire que le président républicain traverse une période plus que trouble. Largement éclaboussé dans les soupons d'ingérence de la Russie lors de la campagne présidentielle, il risque de finir par se noyer. Encore la semaine dernière, son fils, Donald Trump Junior, a dû avouer qu'il avait eu des contacts avec Moscou à propos d'Hillary Clinton, alors adversaire politique de son père dans la course à la Maison Blanche. Mais Donald Trump continue de nier son implication et juge le sondage de ABC News et du Washigton Post comme "pas mauvais ces temps-ci". "C'était le sondage le plus inexact lors de la campagne électorale", s'est-il encore défendu.