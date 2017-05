JO 2024 : à quoi ressemblent les installations de Los Angeles ?

publié le 26/05/2017 à 07:44

Elle est la grande rivale de Paris. Los Angeles est l'autre ville en lice pour l'accueil des Jeux olympiques 2024. La décision finale sera prise en septembre. La californienne est une rivale redoutable pour Paris. Son principal argument : toutes ses infrastructures sont prêtes. Los Angeles est une grande ville sportive, il y a de grands clubs de basket, les Lakers, les Clippers qui jouent au Staples Center - l'équivalent de Bercy -, donc pas besoin de construire une enceinte de basket, elle servira aussi pour la gymnastique.



Il y a des équipes de football américain, de baseball, de soccer - c'est à dire notre football -, donc tous les stades, toutes les enceintes nécessaires sont déjà prêts. Le volley sur la plage de Santa Monica. Les épreuves de VTT dans les collines d'Hollywood. Le village olympique dans les résidences étudiantes du campus de l'université UCLA. Et ils disposent même d'un écrin formidable qui s'appelle le Coliseum, car il a été construit sur le modèle du Colisée de Rome pour les Jeux Olympiques... de 1932 !

Des Jeux très réussis en 1984

Los Angeles va à nouveau utiliser ce Colisée pour les cérémonies d'ouverture, de clôture, la flamme, et l'athlétisme, comme en 1984, lors de la cérémonie hollywoodienne qui avait marqué les esprit avec son homme volant avant l'allumage de la flamme. Aujourd'hui, des travaux y sont déjà en cours. C'est d'ailleurs l'autre grand argument de la candidature de Los Angeles : les Jeux de 1984 ont été réussis. Après Mexico, Munich, Montréal, Moscou, qui avaient tous terni pour des raisons différentes l'image des jeux, Los Angeles prétend avoir sauvé le mouvement olympique en organisant des Jeux réussis, sans polémique, et rentables, car c'est le privé qui était chargé de les organiser.

Les JO de Los Angeles 1984 sont les premiers jeux où les grandes marques ont eu un rôle majeur. Et ils ont investi le surplus financier, ce qui permet de financer des programmes qui continuent d'une certaine manière à faire brûler la flamme olympique. Aujourd'hui encore, des enfants défavorisés apprennent à nager grâce à l'argent dégage des jeux de 1984. Ce sont ainsi 150.000 enfants qui ont appris à nager en 30 ans. Los Angeles dit donc au CIO "regardez l'impact, la trace que laissent ici les Jeux".

Les transports, défaut premier

Quelques défauts nuisent un tout petit peu, toutefois, à la candidature de Los Angeles. Ils pensent d'abord que l'élection de Donald Trump risque de les défavoriser auprès de certains membres du CIO. Mais le principal défaut, ce sont les transports. La ville est immense, les site sont éclatés, Los Angeles est un immense embouteillage. Et même s'ils ont investi des dizaines de milliards de dollars dans les transports en commun, se déplacer d'un site à un autre serait beaucoup plus compliqué qu'à Paris. Réponse en septembre, mais il est possible que le CIO fasse cette année une double attribution. Hors micro, on confie que le scénario auquel se prépare Los Angeles est que Paris gagne 2024 et que Los Angeles obtienne les Jeux de 2028.