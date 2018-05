publié le 02/05/2018 à 06:22

Depuis 600 ans, tous les jours, des moines écrivent en détail ce qu'ils observent : la météo, la pluie, les jours ou fleurissent les cerisiers. Ils le notent sur du papier de riz. Des scientifiques ont eu l'idée d'étudier ces archives.



Le monastère est dans la montagne au centre du japon. Juste à côté, il y a un lac : le lac Suwa. En analysant les 250 premières années d'observation, les chercheurs ont constaté que ce lac gelait tous les hivers. "Ce qui permettaient au dieux de traverser", expliquent les moines.

Mais quand la révolution industrielle a commencé, l'étendue de glace, certains hivers, s'est rétrécie. Pire encore : depuis 1995, il y a eu au moins cinq années où le lac n'a pas gelé du tout.

Ces deux chercheurs, américain et japonais, ont comparé ce témoignage à d'autres observations réalisées, cette fois, en Finlande. Là c'est un marchand, Olof Ahlbom, qui a commencé à relever en 1693, la date à laquelle gelait un fleuve près de chez lui.



D'autres observateurs ont continué. Avec la même conclusion : que ce soit dans le montagnes du Japon ou en Finlande, ces témoignages précis montrent une hausse des températures qui s'est accélérée depuis l'ère industrielle.

Les moines du lac Suwa à la prochaine COP ?

Depuis le lundi 30 avril à Bonn, en Allemagne, des représentants de 190 pays sont à nouveau réunis pour faire avancer l'Accord de Paris et préparer la prochaine COP, qui se tiendra en novembre en Pologne.



Les moines du lac Suwa seront peut-être invités pour témoigner. Depuis quelques années, leur lac sacré ne gèle plus. Et les dieux qui marchaient sur la glace ne peuvent plus traverser.