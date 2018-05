Les moules d'eau douce font leur retour dans les rivières françaises

publié le 01/05/2018 à 06:08

Pas question de les manger avec des frites : les moules d'eau douce(*) n'ont aucun goût. Elles ressemblent à leurs cousines qu'on pêche dans la mer. La grande mulette, par exemple, peut faire jusqu'à 18 centimètres de long.



Autrefois, il y avait des espèces de moules dans toutes les rivières. Mais comme elles sont très sensibles à la pollution, elles ont pratiquement disparu. Elles n'arrivaient plus à se reproduire. Ces dernières années, il ne reste dans les cours d'eau français que des grands-mère moules, bien résistantes.

Une moule peut vivre jusqu'à 200 ans. Mais revoilà dans certaines rivières des bébés moules. Dans l'Adour, la Drôme, la Vienne, la Charente et un peu dans la Garonne, des populations réapparaissent. Et c'est un signe que la qualité de l'eau s'est améliorée.

Les plans de lutte contre la pollution donnent des résultats, même si ce n'est pas encore parfait. Alors il existe un plan national de conservation des moules. Quand une entreprise veut faire un barrage, une construction au bord de l'eau, elle doit faire des passages, aménager les berges pour préserver les moules.



C'est important de les protéger, car elles filtrent l'eau et contribuent à réduire la pollution. Une moule, ça filtre 40 litres d'eau par jour. Par exemple dans la Vienne, une espèce a colonisé à nouveaux certaines parties de la rivière. Elle forme même des tapis au fond de l'eau.



À ces endroits précis l'eau est devenue plus limpide, ce qui permet à la lumière d'aller jusqu'au fond. Les algues repoussent et les poissons viennent s'y reproduire.



(*) Pour en savoir plus sur les moules d'eau douce et autre bivalves, cliquez ici.