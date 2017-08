publié le 22/08/2017 à 08:29

C'est la deuxième fois en un peu moins d'un an. La terre a tremblé à nouveau en Italie lundi 21 août sur l'île touristique d'Ischia, au large de Naples, alors que le pays s'apprête à commémorer jeudi 24 août le premier anniversaire du séisme qui avait fait 299 morts à Amatrice, dans le centre du pays. D'une magnitude de 4,0 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre a fait 2 morts et 25 blessés, dont deux dans un état grave.



"J'étais sur mon canapé au téléphone et tout d'un coup toute la maison s'est mise à bouger, tout est tombé, la lumière s'est éteinte et on est tous descendus", raconte une habitante au micro de RTL. L'électricité est revenue après quelques minutes mais de nombreuses personnes sont restées dans les rues, hésitant à regagner les bâtiments.

Deux enfants encore prisonniers des décombres

Vingt-cinq personnes ont été blessés et deux sont mortes : une femme âgée tuée par des débris tombés d'une église est décédée à Casamicciola, dans le nord d'île, selon la protection civile. Le corps sans vie d'une autre victime a été repéré dans les décombres d'une maison écroulée.

Vers 4h du matin, les pompiers ont secouru Pasquale, un bébé de 7 mois tiré en pleurs mais vivant après des heures d'efforts. Les secouristes continuaient de creuser pour retrouver ses deux frères, avec lesquels ils pouvaient communiquer, selon la préfecture de Naples. Selon les médias, les deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, sont réfugiés sous un lit et l'aîné est en contact avec les secours par téléphone. C'est la mère enceinte, saine et sauve, qui a donné l'alerte, tandis que le père a été secouru vers 2h30.



Les dégâts se concentrent essentiellement sur deux petites communes de la côte nord de l'île : Casamicciola et sa voisine, Lacco Ameno. Plusieurs immeubles se sont effondrés, tandis que beaucoup de bâtiments présentaient de larges fissures menaçantes. L'unique hôpital de l'île, situé à Lacco Ameno, a été dans un premier temps évacué dans la crainte de dégâts, avant de recevoir l'autorisation de rouvrir ses portes. Plusieurs patients ont dû être acheminés vers un autre établissement par hélicoptère.

Les touristes évacués

Plusieurs mouvements de panique ont eu lieu dans les rues d'Ischia, de nombreux touristes ont eux été rapatriés dans la ville de Naples. La plupart d'entre eux ont passé la nuit dans leur voiture, pour beaucoup en faisant la queue sur le port dans l'attente d'un ferry pour regagner le continent. Deux bateaux sont partis dans la nuit, mais les autorités ont expliqué que l'évacuation des touristes n'était pas la priorité.



Dans la commune d'Ischia, dans l'est de l'île, où très peu de dégâts ont été enregistrés, la municipalité a ouvert le stade pour ceux qui souhaitaient passer la nuit dehors.