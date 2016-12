Samedi 24 décembre, 130 skieurs sont restés bloqués des heures dans des télécabines tombées en panne à la station de Cervinia. Elles ont finalement été libérées.

25/12/2016

Drôle de soirée de Noël. Samedi 24 décembre après-midi, 130 personnes se sont retrouvées bloquées dans des télécabines à la station de ski italienne de Cervinia (vallée d'Aoste). L'appareil est tombé en panne à cause d'un fort vent. Un vent qui selon le président des secours de la Vallée d'Aoste, Adriano Favre, avait soufflé à "150 km/heure", provoquant sans aucun doute des dommages aux infrastructures.



Bloqués dès 15 heures 30, les skieurs n'ont pu être secourus que dans la soirée par les secours. "Le vent par chance n'est pas trop froid, les températures acceptables, il n'y a pas de cas d'hypothermie et tout est sous contrôle", avait précisé quelques heures plus tôt le président. Environ 150 secouristes se sont affairés pendant des heures pour venir à la rescousse des personnes bloquées dans les airs entre deux points de la station, Plan Maison (2.550 mètres d'altitude) et Cime Bianche Laghi (2.800 mètres).