Des dizaines d'autres personnes ont été blessées dans cette attaque, la pire depuis plus de deux mois à Bagdad.

Crédit : Sipa Un attentat terroriste à Bagdad fait 34 morts samedi 15 octobre

par Ludovic Galtier , Avec AFP publié le 31/12/2016 à 08:27

Bagdad est une nouvelle fois en deuil. En cet ultime jour de 2016, au moins 27 personnes ont perdu la vie dans un double attentat à la bombe, survenu sur le marché très fréquenté de mi-gros d'Al Sinek, situé dans un quartier de la capitale irakienne. Il s'agit de la pire attaque depuis plus de deux mois à Bagdad. "Il y a 27 morts et 53 blessés", a déclaré un colonel de la police. Un premier bilan faisait état de 18 morts et 38 blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée.



La dernière attaque terroriste, cette fois revendiquée par Daesh, remonte au 15 octobre. Un kamikaze s'était fait exploser au milieu d'une cérémonie de condoléances dans un quartier chiite et avait causé la mort de 34 personnes. Sur le plan militaire, l'EI se bat notamment à Mossoul, dans le nord du pays, contre les forces de sécurité irakiennes. Mossoul est la deuxième ville d'Irak et le dernier bastion des jihadistes dans le pays.