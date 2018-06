publié le 04/06/2018 à 12:32

L'horloge du tribunal affiche 10h30 quand Mélina Boughedir apparaît. Des dizaines de soldats et de policiers l'escortent jusqu'à la Cour. Une petite salle éclairée par des néons qui grésillent, un Coran posé sur le pupitre devant les juges, et une cage en bois au milieu de la pièce. C'est là que Mélina Boughedir est conduite et incarcérée. La Française a dans ses bras son bébé, une petite fille d'un an et demi qui babille et réclame un gâteau tout sourire à l'un des gardiens, en secouant ses boucles blondes à travers les barreaux.



Mélina Boughedir, elle, est toujours très amaigrie. Elle porte une tunique noire et un voile fleuri, la tenue de toutes les détenues ici en Irak. Les questions s'enchaînent à un rythme infernal. La jeune femme tente de répondre mais elle semble totalement dépassée, comme si elle ne comprenait pas la gravité des faits qu'on lui reproche.

Un délibéré de 7 minutes

Les juges lui montrent des albums photos. La jeune femme doit pointer du doigt les hommes et les femmes qu'elle aurait pu connaître et qui sont aujourd'hui accusés d'avoir combattu pour Daech. Ses avocats français ont quelques minutes pour lui poser des questions. Ils sont venus spécialement de Paris. Mais la Cour irakienne ne semble pas vraiment goûter à leurs tentatives d'éloquence. L'exercice tourne court. Mélina Boughedir a seulement le temps de bredouiller qu'elle n'a fait que suivre son mari et qu'elle condamne tout de Daech.



La Cour se retire. Sept minutes plus tard, un greffier rapporte au pas de course une feuille déjà remplie. Les juges se rassoient, se font un petit signe de tête. Le verdict tombe : la perpétuité, ce qui correspond à 20 ans de prison ici en Irak. Mélina Boughedir vacille dans la cage en bois, tandis que l'on amène déjà une autre accusée.

Pourquoi l'Irak nous garde ? Mélina Boughedir Partager la citation





Nous avons pu ensuite échanger quelques minutes avec Mélina Boughedir à travers les barreaux de sa cellule du dépôt dans le couloir. La jeune femme est en pleurs, elle répète qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive : "Je ne savais pas que cela allait finir comme ça. Pourquoi l'Irak nous garde ?", c'est ce qu'elle nous a demandé plusieurs fois. La jeune femme s'inquiète surtout de savoir si elle pourra un jour revoir ses trois enfants rapatriés en France, et placés par les services sociaux.

La France, "le 4e juge" ?

Mélina Boughedir se dit prête à affronter la justice française pour pouvoir rentrer en France, quand justement un mandat d'arrêt international a été émis contre elle il y a quelques jours, ce qui signifie qu'un magistrat souhaite l'entendre dans son bureau à Paris. Mais faute de convention d'extradition entre les deux pays, ce retour devra nécessairement passer par un accord politique, qui semble bien improbable aujourd'hui, tant les autorités françaises semblent déterminées à laisser les présumés jihadistes être jugés et incarcérés sur place. Les avocats de Mélina Boughedir n'hésitent pas à parler de "pression", "d'ingérence de la part de l'Etat français", "le quatrième juge" selon eux, du procès qui vient de s'achever.

Les deux avocats de la Française sont venus de Paris. Crédits : Cindy Hubert | Date : 04/06/2018 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Les deux avocats de la Française sont venus de Paris. Crédits : Cindy Hubert | Date : La cour criminelle de Bagdad a rendu son délibéré en sept minutes. Crédits : Cindy Hubert | Date : 1 / 1 < > +