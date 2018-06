Nouvelle-Calédonie : un python de 4 mètres découvert dans la forêt

publié le 15/06/2018 à 12:58

C'est une découverte plutôt surprenante qu'ont fait trois chasseurs mardi 12 juin. A Voh, en Nouvelle-Calédonie, ils ont tué un python de quatre mètres de long pesant 26 kilos.



Le cliché des trois hommes soutenant le reptile a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, laissant penser qu'ils'agissait d'une plaisanterie. Mais les faits ont été avérés.

"C'était un python réticulé, a confirmé Claire Goiran enseignante-chercheuse et biologiste marin à l'Université de Nouvelle-Calédonie au quotidien local, Les Nouvelles calédoniennes. Il peut atteindre 9 mètres. Actuellement c'est le serpent le plus grand. L'anaconda est plus lourd mais le python est plus long."

"Le reptile, enroulé sur lui-même et "haut comme trois pneus l'un sur l'autre", selon une personne qui était sur place, a été tué de deux balles de carabine de calibre 243" précise le journal.





L'apparition de ce serpent inquiète les autorités. Le serpent le plus long de Nouvelle-Calédonie est le boa de Lifou, qui ne dépasse pas les 1,40 m. Il ne peut donc s'agir que d'une introduction accidentelle ou illégale. L'animal n'est pas venimeux.



C'est une espèce présente surtout en Asie, classée espèce vulnérable par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.



Dans un communiqué, la province Nord assure qu'à ce jour, "aucun élément avéré ne permet d'assurer qu'il y a d'autres pythons dans la zone".