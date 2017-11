Harvey Weinsten : sa société de production pourrait être reprise par des femmes

publié le 24/11/2017 à 10:52

Des femmes à la rescousse de la Weinstein Company. C'est le scénario qui se dessine alors que la société de production hollywoodienne créée par Bob Weinstein et son frère Harvey, visée par de multiples plaintes pour violences sexuelles, se retrouve au bord de la faillite. Selon le New York Times, deux offres ont été déposées par des groupes d'investissement à majorité féminine.



La première offre émane de Killer Content, une société de production new-yorkaise, a l'origine du film Carol et de plusieurs mini-séries télévisées. Killer Content s'est associée avec la documentariste Abigail Disney nièce de Walt Disney, et la Fondation des femmes de New York, dirigée par Ana Oliveira. "La Weinstein Company saisira-t-elle cette opportunité de rédemption sociale ?" a interrogé cette dernière dans une interview.



Une seconde offre a par ailleurs été proposée par Maria Contreras-Sweet, fondatrice de la banque ProAmerica. Dans une lettre adressée le 19 novembre aux trois membres du conseil d'administration de la Weinstein Company elle les informe qu'elle a "assemblé une équipe de partenaires financiers, de conseillers et de consultants de première classe pour faire une offre". Maria Contreras-Sweet propose notamment de donner un nouveau nom à la société.

Une dette de 375 millions de dollars

La Weinstein Company ne s'est pas encore exprimée au sujet de ces deux offres de reprises. Mais le New York Times note que "la plupart des experts pensent que la faillite reste le scénario le plus plausible" pour la société de production. L'empire hollywoodien croule aujourd'hui sous une dette de 375 millions de dollars, due notamment à plusieurs procès en cours.