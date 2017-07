publié le 03/07/2017 à 10:41

Dimanche sanglant dans le Val-de-Marne. Deux hommes sont grièvement blessés après avoir été agressés à l'arme blanche. Il s'agirait probablement d'une machette, selon une information de source policière qui précise que les victimes de 28 et 31 ans ont été transportées à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Leur pronostic vital est engagé.



L'agression a eu lieu le 2 juillet au petit matin, aux alentours de 6 heures selon les informations du Parisien qui indique que les agresseurs seraient au nombre de quatre. Les victimes, de nationalité indienne, vivaient dans la ville de banlieue parisienne Villeneuve-Saint-Georges. "On n'a pas l'origine du différend, mais ça a été très violent. Une des victimes avait le bras qui tenait par un bout de peau et l'autre avait le crâne très entamé", a indiqué la même source policière.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne et, selon Le Parisien, pourrait s'orienter vers les membres de la communauté indienne présents dans Paris. Notamment dans les Xe et XVIIIe arrondissements, autour de la gare du Nord et du métro La Chapelle.