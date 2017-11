publié le 06/11/2017 à 09:11

"La santé mentale est le problème ici (...) Ce n'est pas une question liée aux armes." Lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à Tokyo, Donald Trump a réagi à la fusillade du Texas, qui a fait 26 morts dans la First Baptist Church de Sutherland Springs, dimanche 5 novembre. À en croire les propos du Président, l'événement ne devrait donc pas remettre en question la réglementation des armes.



Un peu plus tôt, Donald Trump avait parlé d'une fusillade "terrifiante". "Nous avons le cœur brisé. Nous nous rassemblons, nous unissons nos forces (...). À travers les larmes et notre chagrin, nous restons forts." "Cet acte diabolique a été commis alors que les victimes et leurs familles se trouvaient dans leur lieu de culte", s'est-il indigné.

Cette tuerie, l'une des pires de l'histoire récente des États-Unis, intervient cinq semaines seulement après celle de Las Vegas. La fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays avec 58 morts avait relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu.