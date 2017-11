La réforme fiscale de Trump inquiète les grandes entreprises françaises

publié le 06/11/2017 à 08:21

Les parlementaires républicains ont présenté leur projet leur réforme fiscale. Il y à là-dedans des dispositions assez classiques, comme la baisse de l'impôt sur les bénéfices (qui passerait de 35 à 20%). Mais il y a aussi une disposition révolutionnaire : les produits vendus aux États-Unis par une entreprise et fabriqués par cette même entreprise dans une usine installée à l'étranger seraient taxés à 20%, alors que ceux qui sont fabriqués sur le sol américain ne le seraient pas. Cette taxe s'appliquerait non seulement sur les productions des sociétés américaines, mais bien sûr celle des étrangères.



Les grandes entreprises françaises qui vendent beaucoup aux États-Unis sont très inquiètes. Toutes les ventes de Hermès, Vuitton et les autres seraient, par exemple, taxées à 20% (c’est-à-dire 20% plus chères), parce que ce sont des produits majoritairement fabriqués en France, et en tout cas pas du tout aux États-Unis. Inutile de dire que ça se verra immédiatement sur le chiffre d'affaires.

L'objectif, c'est de ramener la production aux États-Unis. Il s'agit pour Donald Trump de lutter contre la délocalisation au Mexique et la Chine, où sont installés la plupart des usines qui produisent pour le marché américain, pour des raisons de coûts. Le Mexique est, par exemple, la base de production de voitures pour toute l'Amérique. En fait, cette réforme est destinée à siphonner les emplois des autres pays vers les États-Unis, et à siphonner la base fiscale des entreprises pour qu'elles viennent à la fois produire et se faire taxer en Amérique.