publié le 12/08/2017 à 21:47

Une personne est décédée à l'issue d'un rassemblement controversé de groupuscules de l'extrême droite américaine samedi 12 août en Virginie (États-Unis), où une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants, a annoncé le maire. "Je suis révolté et écœuré par cette collision automobile qui a fait beaucoup de blessés", a d'abord tweeté Mike Signer, maire de Charlottesville. "J'ai le cœur brisé qu'une vie humaine ait été perdue", a-t-il écrit un demie-heure plus tard. Le rassemblement avait été interdit par les autorités dans cette ville américaine de Virginie, ont relaté des témoins. Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture de couleur sombre percuter violemment un autre véhicule par l'arrière, puis repartir vivement en marche arrière, au milieu des manifestants. D'autres images montrent des blessés étendus au sol.



Les heurts ont commencé dans l'après-midi entre militants antiracistes et groupuscules de l'extrême droite américaine. "Nous devons TOUS nous unir et condamner tout ce qui représente la haine. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violences", a tweeté le président Donald Trump, à l'issue de la manifestation avortée. Dans ce climat de haute tension, les craintes de débordements plus graves étaient avivées par la présence d'armes portées ouvertement par les manifestants, ainsi que le permet la loi dans l'Etat de Virginie. Des membres de milices d'extrême droite s'étaient positionnés en tenue paramilitaire, fusil semi-automatique en bandoulière, non loin des forces de l'ordre très sollicitées.

Des membres du Ku Kux Klan et des néo-nazis

Le gouverneur démocrate de la Virginie, Terry McAuliffe, a de son côté déclaré à la mi-journée un état d'urgence, une mesure permettant de mobiliser davantage de moyens policiers. Les groupes de la droite radicale et identitaire américaine présents, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis, entendaient dénoncer de façon unitaire le projet de Charlottesville de déboulonner dans ce jardin municipal la statue d'un général sudiste favorable à l'esclavagisme. Le président américain Donald Trump a réagi dans un tweet, sans pointer les manifestants ou les opposants : "Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties", a-t-il déclaré depuis Bedminster (New Jersey), où il passe ses vacances.