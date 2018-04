États-Unis : un mort après l'explosion d'un moteur sur un vol Southwest

publié le 17/04/2018 à 22:06

Un passager d'un vol New-York-Dallas de la compagnie Southwest est décédé mardi 17 avril, après un problème de moteur qui a contraint l'appareil à un atterrissage d'urgence à Philadelphie, a indiqué le président du régulateur des transports américain (NTSB). Les causes de l'accident et celle du décès d'un des passagers n'ont pas été communiquées.



L'appareil, muni d'un moteur de type CFM-56, a enregistré "une défaillance de moteur" peu après le décollage à New York, selon ce responsable. L'avion transportait 143 passagers et 5 membres d'équipage.

Peu de temps après le décollage, les passagers ont entendu une explosion, et les masques à oxygène sont tombés. Marty Martinez, présent à bord du vol, a partagé plusieurs vidéos en direct sur Facebook montrant les passagers portant leurs masques à oxygène alors que l'avion se préparait à atterrir d'urgence.