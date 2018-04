Une Américaine adopte le fils d'une femme rencontrée dans un avion

publié le 11/04/2018 à 19:55

Elles auraient pu ne jamais se rencontrer. En septembre 2016, Temple Phipps, une Américaine originaire de Caroline du Nord, rate son vol pour Raleigh, aux États-Unis. Heureusement, elle parvient à obtenir une place sur le vol suivant et se retrouve à côté de Samantha Snipes, enceinte de huit mois.



Les deux femmes sympathisent. Samantha confie qu'elle vient de quitter son compagnon qui était violent. "À cette époque, j'étais apeurée et je n'avais pas confiance en moi. Je ne savais pas comment vivre seule", a confié la jeune femme à ABC News. De son côté, Temple avait alors 42 ans et rêvait de devenir mère. Déterminée, elle avait tenté d'adopter à plusieurs reprises, mais rencontrait des difficultés, étant célibataire.

À la fin du vol, les deux femmes s'échangent leurs numéros. Quelques jours plus tard, Samantha Snipes accouche prématurément. Elle décide d'appeler sa nouvelle amie qui vient les voir à l'hôpital. "Elle avait l'air d'une excellente mère pour lui et semblait l'aimer après l'avoir tenu dans ses bras pendant une heure", a déclaré Samantha. Celle-ci décide alors de lui confier le bébé. "Ça me semblait être la bonne chose à faire".

Quelques jours après, Temple adopte un petit garçon prénommé Vaughn. Aujourd'hui, les deux femmes sont restées amies et travaillent même ensemble. L'enfant vient de passer son premier anniversaire avec ses deux mamans.