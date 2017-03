publié le 17/03/2017 à 13:39

Nouvelle polémique pour Donald Trump. Alors qu'il a transmis son premier projet de budget au Congrès, il s'est fait taclé par la presse sur une mesure en particulier : l'arrêt du Development Block Grant Program, un programme de trois milliards de dollars annuels destinés entre autres à financer l'association Meals on Wheels, dans laquelle des bénévoles livrent des repas une fois par jour aux personnes âgées et isolées.



Créé en 1974, cet organisme, dont l'aide fédérale distribuée par le gouvernement représente quelque 35 % de son budget, nourrit environ un million de personnes par an, dont près de 500.000 anciens combattants. Ce qui permettrait à 90 % d'entre eux de ne pas avoir à quitter leur domicile pour des maisons de retraites, souvent onéreuses, et de maintenir un minimum de vie sociale de qualité.

Une décision pour montrer leur "compassion"

La Maison Blanche a justifié cette décision par un élan de compassion... Lors d'une conférence de presse, le directeur du Budget, Mick Mulvaney, sous le feu des questions des journalistes s'est ainsi expliqué : "Je pense que c'est l'une des meilleures façons de montrer notre compassion. Vous ne prenez en compte qu'une partie de l'équation, ceux qui reçoivent cette aide. Nous, nous nous concentrons autant sur ceux qui donnent que ceux qui reçoivent cet argent. Je pense que cela montre notre compassion lorsqu'on leur dit : écoutez, nous n'allons plus vous prendre de l'argent durement gagné".

Un programme efficace mais tans pis

La décision de supprimer les aides de l'association Meals on Wheels est d'autant plus polémique que plusieurs études, menées ces dernières années, dont une par la très réputée Brown University, ont démontré l'efficacité du programme. Par son action, Meals on Wheels, en aidant davantage de personnes âgées à rester chez elles, préviendraient également l'augmentation du recours au programme Medicaid dans le cas de placement en maison de retraite. Le coût de ces dernières représentant environ un tiers du budget total de l'assurance maladie pour les personnes âgées.



Les médias américains n'ont pas manqué d'épingler l'administration de Donald Trump qui, dans son projet de budget, souhaite augmenter de 50 milliards de dollars les fonds alloués à la défense, tout en imposant de sèches restrictions aux domaines de l'aide internationale, de la recherche sur le climat et la protection de l'environnement, ainsi que sur la diplomatie et les programmes artistiques. Mais grâce à ce budget, la promesse de campagne présidentielle est sauve : quelque trois milliards de dollars trouvés pourront être utilisés afin d'entamer la construction du fameux mur à la frontière mexicaine.