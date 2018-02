États-Unis : trois agents de prison inculpés pour la mort de soif d'un détenu

publié le 14/02/2018 à 02:21

Pour être trop bruyant en détention, Terrill Thomas, un Noir de 38 ans, a eu l'eau coupée durant sept jours dans sa cellule d'une prison du comté de Milwaukee, la principale ville de l'État septentrional du Wisconsin.



L'homme souffrant de troubles bipolaires a sombré dans une profonde faiblesse et expiré le 24 avril 2016, après avoir perdu 16 kilos. Presque deux ans plus tard, les charges criminelles ont été annoncées lundi par le shérif et le procureur du district. Les trois inculpés sont deux femmes et un homme, dont une responsable hiérarchique, Nancy Evans. Elle est accusée d'avoir menti et volontairement dissimulé des images vidéo montrant la cellule de du détenu privée d'eau. Elle encourt plus de quatre ans de réclusion.

Les agents pénitentiaires Kashka Meadors et James Ramsey-Guy risquent eux d'être condamnés à plus de trois ans de réclusion pour avoir sciemment abandonné à son sort Terrill Thomas. "Il est extrêmement rare d'engager des poursuites pénales contre des fonctionnaires de l'État à la suite du décès d'un détenu.

Couper l'eau aux prisonniers était une pratique fréquente

Le fait qu'il y ait eu ces inculpations illustre l'ampleur de la barbarie qui s'est produite", a déclaré Erik Heipt, l'avocat de la famille du détenu. Selon la plainte qu'il avait déposée, la mesure de rétorsion consistant à couper l'eau aux prisonniers dans ce pénitencier était une pratique fréquente, approuvée en pleine connaissance par le shérif d'alors et les responsables de l'établissement.



Le calvaire de Terrill Thomas, dans un pays à la politique carcérale controversée, n'a été révélé que grâce à l'enquête d'un jury indépendant. Le scandale a fait des vagues au-delà des frontières du Wisconsin.