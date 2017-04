Les femmes sont trois fois plus victimes de violences que les hommes

publié le 23/04/2017 à 06:00

Si la loi peut paraître insensée en France, elle est pourtant bien réelle dans certains États américains. Des hommes reconnus coupables de viol peuvent saisir la justice pour exiger la garde d'un enfant conçu lors de l'agression, comme le rapportent nos confrères de LCI. Une véritable double peine pour les deux victimes. Le Maryland, dans l'est des États-Unis, vient d'ailleurs de rejeter une loi visant à mettre fin à cette pratique.



Garde plénière, droit de visite, adoption... Les violeurs ont un droit de regard sur la destinée de l'enfant dans sept États américains, comme tout autre père de famille. Une mesure qui peut même être utilisée comme levier par l'individu afin que la victime abandonne les charges retenues contre lui. Le but ? Éviter un procès et donc, une lourde peine de prison.

"Bien que j’ai beaucoup de respect pour mes collègues, le fait de ne pas avoir de femmes au comité n’est pas très juste", a réagi la sénatrice du Maryland Cheryl Kagan après l'annonce de ce rejet. Joseph F. Vallario Juno, qui a participé à ce comité, a rétorqué dans les colonnes du Baltimore Sun que l'absence de femmes "n'était pas volontaire". Au même titre que le Maryland, le Mississippi, le Nouveau-Mexique, le Wyoming, le Dakota du Nord, le Minnesota et l'Alabama continuent d’octroyer ces droits.