publié le 15/03/2017 à 05:30

Elle a quitté un calvaire pour un autre. Après que ses parents ont été condamnés en 2001 pour agression sexuelle sur leurs cinq enfants, une mineure de 15 ans a été placée chez sa tante et son oncle. Mais quelques années plus tard, ce dernier a lui aussi abusé d'elle, comme le révèle Le Phare Dunkerquois.



Jugée lundi 13 mars par le tribunal de Dunkerque (Nord), l'affaire a été révélée en 2012. Après la condamnation de leurs parents à de longues peines de prison ferme (18 et 15 ans), les trois sœurs de la fratrie sont recueillies par leur tante paternelle et son mari.

Dès 2009, alors que l'une des jeunes filles n'a que 15 ans, elle subit un aperçu de ce qui deviendra son quotidien. "J’ai voulu aller me coucher, il m’a fait un bisou sur la bouche. Un an après, il a commencé à me toucher sous les vêtements", racontera-t-elle dans son audition. Puis, de fil en aiguille, la situation s'aggrave jusqu'aux "fellations et pénétrations digitales", tel que le précise Le Phare Dunkerquois.

Deux ans de prison pour l'oncle pédophile

Au cours du procès, dont est absente la jeune victime, le prévenu tente d'argumenter ses gestes par une affection mutuelle supposée entre lui et sa nièce, de 40 ans sa cadette : "Au départ, c’était de la tendresse, mais c’est devenu de l’amour. Vous allez dire que c’est Dr Jekyll et Mr Hyde, mais j’étais le père quand il fallait l’être, mais quand on n’était qu’à deux, c’était ma femme."



Face aux tentatives de justification de l'accusé, qui argue qu'il n'a jamais insisté quand la jeune fille refusait ses avances, le procureur ironise : "On aurait presque cru Roméo en train de parler de Juliette". Finalement, l'oncle pédophile écope de deux ans de prison, dont un avec sursis, et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.