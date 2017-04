publié le 02/04/2017 à 15:48

Un adolescent de 14 ans a été interpellé par la police de Chicago dans le cadre d'une enquête sur le viol collectif d'une jeune fille diffusé en direct via l'application Facebook Live. Il s'agit de la première arrestation de "plusieurs délinquants mineurs" impliqués dans cette affaire d'agression sexuelle, a indiqué le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Gugliemi, sur Twitter.



La victime est une adolescente de 15 ans portée disparue le 19 mars dernier et retrouvée deux jours plus tard. Elle a été immédiatement admise à l'hôpital pour enfants. Le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson, s'est personnellement impliqué dans cette affaire après que la mère de la jeune fille agressée l'a approché et lui a montré des photos tirées de la vidéo Facebook, sur laquelle il était possible de voir plusieurs jeunes adolescents agresser sexuellement la jeune fille, ont rapporté les médias américains.

Le 22 mars dernier, la police locale a indiqué qu'elle recherchait jusqu'à six suspects dans cette affaire. La vidéo du viol diffusée en direct avait attiré jusqu'à 40 spectateurs en même temps, avant d'être retirée par Facebook, contacté par les enquêteurs. Aucun des spectateurs n'a contacté la police. Dans un communiqué, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'est refusé à tout commentaire sur l'affaire, mais a déclaré prendre très au sérieux "sa responsabilité d'assurer la sécurité des gens" sur le réseau social.