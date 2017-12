États-Unis : plusieurs morts après une fusillade dans un lycée du Nouveau-Mexique

publié le 08/12/2017 à 05:24

Deux lycéens ont trouvé la mort lors d'une fusillade dans un lycée du Nouveau-Mexique jeudi 7 décembre et le tireur présumé est décédé, a indiqué la police. Lors d'une conférence de presse le shérif du comté de San Juan Ken Christesen a souligné que les informations de presse qui avaient auparavant fait état de blessés étaient "erronées". "Nous n'avons pas formellement identifié tout le monde et informé les familles et nous ne donnerons pas de noms jusqu'à ce que ce soit fait", a-t-il ajouté.



Le lycée Aztec High School, à 300 kilomètres au nord de cet État du sud américain, a été évacué, a précisé la police de l'Etat du Nouveau-Mexique sans plus de précision.

Il se trouve dans une région proche d'une réserve de la tribu Navajo. Garrett Parker, un lycéen d'Aztec High School, a déclaré à la télévision locale KOAT que "de tous les Etats américains je ne pensais jamais que ça pourrait arriver ici". L'identité du tireur n'était toujours pas connue et les rumeurs allaient bon train. "D'abord j'ai entendu que c'était un adulte mais maintenant on dit que c'est trois lycéens" qui sont morts, y compris le suspect, a remarqué M. Parker, qui était en cours d'histoire quand la fusillade a eu lieu.

Updated information: 1 suspect shooter is deceased. 2 students are deceased. No other injuries reported. The school has been evacuated. #Aztecschoolshooting — NMSP (@NMStatePolice) 7 décembre 2017

"On aurait dit d'abord des enfants qui tapaient sur des casiers métalliques et puis ça c'est rapproché et c'est devenu plus fort et ça devenait évident que c'était des coups de feu (...) juste devant notre porte". Il dit avoir pensé : "ça y est, si quelqu'un entre dans la classe, je suis fichu" mais le professeur avait fermé la porte de la classe et ils se sont cachés, a-t-il poursuivi.



Quand les coups de feu se sont tus ils sont sortis et il y avait "quelqu'un de mort par terre, je ne sais pas qui c'était". "C'est tragique quand nos enfants sont violemment touchés, particulièrement sur les campus de lycées", a commenté le président de la tribu Navajo Russell Begaye, présentant ses condoléances aux familles. Toutes les écoles des alentours ont été placées en confinement par précaution et la police s'est rendue sur place pour enquêter sur l'incident, survenu dans la ville d'Aztec, qui compte près de 7.000 habitants. "Ces événements sont imprévisibles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos proches, nos enfants et nos familles", a conclu M. Begaye.



Environ 3.700 enfants et adolescents sont morts ou ont été blessés cette année aux Etats-Unis par des tirs d'armes à feu et il y a eu environ 328 fusillades de masse, impliquant plus de deux personnes, selon le site gunviolencearchive.org. Plus de 33.000 personnes meurent chaque année par armes à feu aux Etats-Unis, y compris environ 22.000 suicides.