États-Unis : Mar-a-Lago, la "Maison Blanche d'hiver" de Donald Trump

publié le 06/04/2017 à 06:44

La demeure de Donald Trump à Mar-a-Lago est située à West Palm Beach, en Floride. C'est une ville très bourgeoise : beaucoup de riches New-yorkais y achètent un pied-à-terre pour le week-end ou pour leur retraite. En réalité, ce sont souvent de magnifiques demeures au style clinquant, entourées de jardins très bien entretenus. Et ce bien avant que Donald Trump ne s'installe là, et avant qu'il ne soit président, c’était déjà cette résidence de Mar-a-Lago, qu'il surnomme la "Maison Blanche d'hiver".



Mais le surnom n’est pas de lui. Il date de la dame très mondaine qui a fait construire la propriété, il y a 90 ans, et qui l'a léguée à sa mort à la nation américaine, en proposant que ça devienne la résidence d'hiver, au soleil, des présidents américains. Cela n’est jamais arrivé, Washington a décliné. Il a fallu finalement que Donald Trump l'achète en 1985, et qu’il soit élu président pour que Mar-a-Lago devienne la "Maison Blanche sous les palmiers", comme le souhaitait sa première propriétaire.

Ce n'est pas du tout un bunker. De la route, on voit très bien les jardins, la grande tour centrale entourée de palmiers, près de la plage, beaucoup de tuiles, un style espagnol. Il y a aussi une grande piscine. À l’intérieur, on trouve une décoration baroque tape-à-l'oeil. Les domestiques ont fort à faire avec les nombreux lustres et les dorures. Le salon principal est inspiré de la galerie des Glaces à Versailles. Il y a quelques semaines, le président y a organisé un bal, et le personnel de service devait porter de lourdes perruques Grand Siècle.