publié le 07/07/2017 à 06:57

Voilà un sujet qui montre à quel point les Américains sont des tartuffes. Comme dans le Tartuffe de Molière, où le dramaturge fait dire "Cachez ce sein que je ne saurais voir / Par de pareils objets les âmes sont blessées / Et cela fait venir de coupables pensées". Car les seins nus, sur les plages, sont aux États-Unis une question juridique et politique. Ce n'est explicitement interdit que dans trois États conservateurs : l'Utah, le Tennessee et l’Indiana. La loi est ambiguë dans quatorze autres États. Théoriquement ailleurs dans le pays, puisque ça n’est pas officiellement interdit, c’est autorisé.



Sauf que les villes et les comtés, dont dépendent les polices locales, sont parfois plus restrictifs, et régulièrement des agents arrêtent des femmes pour "trouble à l’ordre public". On a même vu des agents faire du zèle. Les policiers de New York ont reçu des consignes explicites de leur hiérarchie pour leur rappeler qu'ils n'ont pas à verbaliser des femmes aux seins nus. Ce n'est pas un crime. Des féministes se sont donc regroupées dans un collectif qui va tester des plages, où les hommes sont torse nus. Elles font de même. Et si ont leur demande de se rhabiller, elles attaquent en justice.

Un pays paradoxal

En France l’été dernier il y a eu une bagarre juridique sur le burkini. Outre-Atlantique, c'était sur les seins nus. C'est ce qui s’est passé sur une plage d'Ocean City dans le Maryland. Une militante s'est dénudée, elle a été réprimandée et a saisi les autorités. Elle a gagné, au nom de l'égalité homme-femmes. La mairie n'est pas contente. Mais elle n'a pas d’autre choix que de donner pour consigne à ses patrouilles de ne plus intervenir.

Des célébrités font aussi la promotion du topless, comme un combat politique, dans ce pays à la fois pudibond et qui exhibe une image hyper-sexualisée du corps féminin. Il suffit de voir le nombre de femmes qui se sentent obligés, pour aller travailler, de porter des robes moulantes, de se percher sur des hauts talons et de se couvrir d’un épais maquillage.



C'est un pays très religieux où de nombreuses jeunes filles participent à des cérémonies publiques pendant lesquelles elles promettent de rester vierges jusqu'au mariage. Mais qui est aussi le pays où le taux de grossesses des adolescentes est le plus élevé en Occident (deux fois plus qu’en France). Bref un pays paradoxal et donc passionnant.