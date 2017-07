Cet Américain a avalé 72 hot-dogs en 10 minutes

publié le 06/07/2017 à 16:27

Joey Chestnut, un mangeur de compétition de 33 ans, surnommé "Mâchoires", a battu son record de 2016 en mangeant 72 hot-dogs en 10 minutes lors du concours de hot-dogs de Coney Island à New-York. C'est la dixième fois que le Californien remporte ce concours organisé à Brooklyn depuis 1916.



Le champion a expliqué aux journalistes : "Je suis juste un drôle de gars qui aime manger (…) J'ai de la chance, je voyage dans le monde entier et je mange et je fais sourire les gens". Il a ajouté : "Il faut que je travaille sur ma forme, pour moins transpirer parce que ça me fait perdre du temps (…) Il faut que je comprenne mieux mon corps pour pouvoir le pousser jusqu'à la limite".

L'Américain détient le record mondial du nombre d'hot-dogs avalés avec un score de 73,5 hot-dogs en 10 minutes. Le mangeur de compétition a débuté sa carrière lorsqu'il était étudiant en 2005 lors d'un concours d'asperges.

Le concours de hot-dogs de Coney Island a attiré plus de 30.000 spectateurs

Ce genre de compétition n'est pas recommandé pour les estomacs fragiles. En effet, pour faciliter la mastication, les 18 finalistes trempent le hot-dog dans l'eau et le poussent ensuite dans leur bouche en levant la tête pour aider la descente.



Le concours de hot-dogs de Coney Island a attiré plus de 30.000 spectateurs cette année et plus d'un million de personnes ont suivi la compétition en direct sur la chaîne sportive américaine ESPN. La discipline a même sa fédération la "Major League Eating" qui organise près de 80 événements chaque année.