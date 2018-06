publié le 19/06/2018 à 11:38

Cette détresse, quasi insoutenable. Ces cris d'enfants, ces pleurs, ce sont ceux des enfants d'immigrés, séparés de leurs parents aux États-Unis. On vous en parlait dès hier matin sur RTL. C'est ce matin partout dans la presse. Ici en France, pleine page dans Libération. À l'étranger aussi et bien sûr aux États-Unis.



Un document audio a été publié par Propublica, un site d'investigation installé à New York. Les journalistes expliquent avoir réalisé cet enregistrement dans un centre de rétention aux États-Unis, tout près de la frontière mexicaine.

Des pleurs insoutenables qui s'ajoutent aux images diffusées depuis ce week-end, celles de ces enfants placés dans des cages. Hier, rappelle le Huffington post, le Haut-Commissaire de l'ONU aux Droits de l'Homme a appelé le gouvernement américain à ne plus séparer les enfants de leurs parents, qualifiant la politique menée d'"inadmissible" et de "cruelle".

La crise migratoire sera au cœur des discussions aujourd'hui à Berlin. C'est ce que rappelle Le Figaro, qui note que les ennuis d'Angela Merkel au sein même de la coalition risquent bien d’amener Emmanuel Macron à revoir à la baisse ses ambitions en matière de reforme de la zone euro.

Jean-Marie Le Pen va bien

Le Figaro qui donne ce matin également des nouvelles de Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du FN est hospitalisé depuis mercredi. Sa date de sortie a été repoussée sine die, malgré tout, ses proches se veulent rassurants. "Il n'est pas alité ni à l'agonie. ll est debout, mais s'ennuie ferme", assure Bruno Gollnisch qui lui a rendu visite hier.



Son conseiller Lorrain de Saint-Affrique va dans le même sens. Il l'assure, il ne va pas rester éternellement à l’hôpital. "Il a même, ajoute-t-il, regardé les matches de la Coupe du Monde ces derniers jours. Voir le Mexique défaire l’Allemagne de Mme Merkel a suffi à le mettre en joie", plaisante Lorrain de Saint-Affrique.

Le foot et l'environnement, ce n'est pas ça

À propos de foot signalons la sortie du nouveau numéro de Qu'est qu'on fait, un mensuel consacré à la planète et à l'environnement. Le numéro de juin s'intéresse, Coupe du Monde oblige, aux relations entre sport et environnement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela ne fait pas vraiment bon ménage.



En moyenne, un grand événement sportif international émet 2 à 3,5 millions de tonnes de CO2. Les JO de Rio par exemple, ce sont 17.000 tonnes de déchets, l'équivalent de ce que jettent 33.000 Français chaque année.



Pas mieux pour le golf. Rien qu'en Europe, on estime à 100 millions le nombre de balles de golf perdues chaque année dans l’environnement. Leurs composants synthétiques se dégradent très lentement et polluent l'environnement.